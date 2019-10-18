Уже без суда: В Украине изменилась процедура получения компенсации за поврежденное на Донбассе жилье

В Украине изменилась процедура получения компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное в результате боевых действий на Донбассе. Если раньше это осуществлялось через суд, то теперь нужно действовать по новой процедуре. Об этом рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

Она отметила, что процедура предусмотрена Постановлением КМУ № 623 (последние изменения внесены 10 июля 2019 года), которым утвержден «Порядок предоставления и определения размера денежной помощи или компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций...». «Но процедура пока не работает, т. к. не хватало некоторых нормативных актов министерства, которые запустили бы ее работу на местах. Но важно, что она уже есть. Это явный положительный шаг в сравнении с тем, когда ее вообще не было. Совсем недавно на сайтах правительственных органов появилась информация, что издан ряд приказов, которые детализировали ранее существовавшую форму по выплате компенсаций. То есть в ближайшее время процесс уже может начаться», – сказала Трало.

Эксперт уточнила, что, в частности, уже утверждены:

положение о комиссии, которая будет рассматривать дела по компенсации разрушенного или поврежденного жилья;

форма акта обследования жилья;

иные технические документы.

Главное новшество – теперь люди должны будут обращаться в местные органы власти, при которых будут созданы указанные комиссии.

«Если раньше человек для получения компенсации должен был обращаться в суд, то теперь нужно действовать по новой процедуре. Если суд уже рассматривает ранее открытое дело, то человек в любом случае должен [параллельно] обратиться по вопросу компенсации и по новой процедуре. Т. е. в местные органы власти», – уточнила Трало.

Также Юлия Трало поясняла, что в Украине нет механизма и законодательства, которое бы гарантировало родственникам именно погибших мирных граждан право на материальную компенсацию. Тем не менее, организации уже удалось получить 6 решений о компенсации родственникам погибших, и одно решение о компенсации человеку, который получил ранение. Сейчас «Право на защиту» ведет 13 подобных дел, в которых уровень компенсации доходит до миллиона гривен. Правозащитница рассказала, какие документы необходимы для начала процедуры получения компенсации. Она уточнила, на какие льготы и компенсации могут рассчитывать гражданские лица, получившие ранения на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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