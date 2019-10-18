В РФ угрожают начать военную операцию на Донбассе

Россия может пойти на признание «Л-ДНР» и обеспечение их «безопасности» по примеру Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передают российские СМИ.

Он заявил, что «ввод российских войск может положить конец войне на Донбассе».

При этом он дал понять, что именно так вскоре и будут разворачиваться события. «Донбасс – это такая зона "серая", куда сейчас Россия войти формально, официально пока не может. Через какое-то время, наверное, произойдет вариант Абхазии и Южной Осетии, когда уже просто России все это надоест и она действительно признает, заключит договоренности, может быть, оборонные, еще какие-нибудь. И тогда уже будет находиться вся эта территория под российской защитой, под протекцией», – заявил Безпалько.

Напомним, что в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске «Л-ДНР». В России заявили, что не рассматривают как официальную позицию Украины.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!