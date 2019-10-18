В Донецкой области хотят возродить свой Нью-Йорк

Село Новгородское (Донецкая обл.) добивается возвращения себе исторического названия – Нью-Йорк.

Село было основано менонитами, которых пригласила на территорию Российской империи Екатерина Вторая. И основатели села назвали его Нью-Йорком.

Поселок носил свое историческое название до 1951 года. Потом его переименовали в Новгородское. И вот сейчас в поселке прошли общественные слушания, на которых было принято обращение к Верховной Раде с просьбой о возвращении селу исторического названия. Решение селян поддержал и поселковый совет.

Вчера, 17 октября, инициативу жителей поддержал и глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Теперь решение за столицей.

Источник: Сайт города Мариуполя

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