Украинские власти приняли все законодательные акты для амнистии членов НВФ, – МИД

Украинские власти приняли все законодательные акты для амнистии членов НВФ, оговоренные в Минских соглашениях. Об этом сегодня, 18 октября, в Верховной Раде сообщил замглавы МИД Василий Боднар, передает «Новое время».

«На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте Минских договоренностей», – заявил он.

В то же время освобождение от наказания, по словам Боднара, не распространяется на пособников оккупантов, виновных в военных преступлениях.

«Также не попадают под амнистию лица, которые совершили преступление в отношении малайзийского Боинга», – добавил он.

При этом замминистра отметил, что полное или частичное освобождение от наказания за совершенные преступления будет рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных РФ территориях Донбасса и восстановления там суверенитета Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что «формуле Штайнмайера» по Донбассу нет ни слова об амнистии для членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, что, как заявил Пристайко, Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основе украинского законодательства.

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