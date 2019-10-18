Переселенцы рассказали о своих источниках доходов (Инфографика)

68,5% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в местах компактного проживания (МКП) оценивают свой уровень доходов как недостаточный. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 октября, в ходе презентации отчета «Затяжная временность: Как живут ВПЛ в местах компактного проживания» сообщил координатор по вопросам защиты БФ «Право на защиту» («Право на захист») Владимир Олексенко.

«39% домохозяйств не имеют в своем составе трудоспособных лиц», – рассказал Владимир Олексенко.

«У 52% только один человек трудоустроен и 68% заявили, что есть хотя бы один член домохозяйства, трудоустроенный официально», – добавил он.

Рассказал эксперт и о доходах. «68,5% респондентов оценили уровень доходов как недостаточный. Если говорить об источниках дохода таких домохозяйств, 87,4% – это адресная помощь, 59% – это пенсия, 43% – зарплата и 27,8% – другие социальные выплаты. То есть, мы можем смело говорить, что к основным источникам доходов относятся пенсия, социальные выплаты, зарплата», – отметил координатор по вопросам защиты.

«Дальше значительно меньшие показатели идут, это доход от бизнеса, стипендии, помощь родственников», – добавил он.

Ранее сообщалось, что только в 25 местах компактного проживания внутренне перемещенных лиц из 41 (в 11 областях) составляются договоры на проживание и оплату коммунальных услуг. Также сообщалось, сколько человек и по каким причинам принудительно выселены из МКП, а также сообщался демографический состав переселенцев в МКП.

Напомним, ранее представитель ООН сообщил, что переселенцам в местах компактного проживания требуется внимание, а также рассказал об основных проблемах ВПЛ. Также представитель ООН рассказал о проблемах переселенцев в модульных городках.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: