Критиковали, но приняли: Депутаты утвердили госбюджет-2020 в первом чтении

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год. За соответствующий законопроект №2000 проголосовали 255 депутатов, сообщает «Громадське».

Во время голосования бюджета на 2020 год депутаты раскритиковали представленный проект бюджета в первом чтении за низкие социальные стандарты и темпы экономического роста.

В правительстве заверили, что проголосованный депутатами бюджет рассчитали на макроэкономическом прогнозе, который составили еще весной 2019 года. После утверждения нового макроэкономического прогноза показатели в бюджете пересмотрят.

В бюджете предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4 723 грн в месяц, доходы бюджета ожидаются в 1 триллион 79 млрд грн. Расходы – 1,17 триллион грн, дефицит бюджета – 2,09% от ВВП.

В самом бюджете средний курс доллара не заложен, но в макропрогнозе правительства он установлен на уровне 28,2 грн за доллар.

Расходы на оборону увеличатся на 33,8 млрд грн – до 245,8 млрд. На обеспечение энергетической независимости предусмотрено 2 млрд, на развитие дорожной инфраструктуры – 74,4 млдр, финансирование Пенсионного фонда – 72,6 млрд.

В бюджете предусмотрено 438,1 млрд грн на выплату государственных долгов – это около 40% бюджета. При этом доля государства в экономике должна уменьшиться.

Впрочем, в правительстве отметили, что проект бюджета, который внесли в Раду, составлен на экономическом прогнозе предыдущего правительства. Также бюджет не учитывает всех запланированных реформ, которые Кабмин планирует провести, в частности – земельной. Поэтому окончательные цифры по доходам, курсу валют, дефицита и другие будут известны к рассмотрению документа депутатами во втором чтении, которое должно состояться до 2 ноября.

Отметим, что законопроект о государственном бюджете на следующий год составляет Министерство финансов, затем его выносят на рассмотрение правительства, которое должно подтвердить этот документ и внести в Верховную Раду в виде законопроекта.

В Раде бюджет, в отличие от других законопроектов, рассматривают тремя чтениями: между первым и вторым в него могут вносить поправки. Бюджет становится законом после того, как за него проголосуют депутаты после третьего чтения, а законопроект подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства.

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