У двух жителей Донетчины мошенники выманили 36 тыс. грн

Более 36 тыс. грн удалось украсть «работникам» банка у двух жителей Покровской оперзоны. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

Сообщается, что в дежурную часть Покровского отдела полиции обратилась 79-летняя женщина, которая пожаловалась на то, что неизвестные лица украли деньги с ее банковской карты.

«Установлено, что потерпевшей позвонили незнакомцы, назвались "сотрудниками банка" и попросили назвать последние цифры, изображенные на пластиковой карточке. Пенсионерка выполнила просьбу воров и почти сразу получила смс сообщение о снятии денег», – рассказали в полиции.

А в Селидово 56-летний мужчина лишился 32 тыс. грн.

«Как рассказал пострадавший, он общался с "сотрудниками банка" одновременно и по телефону, и онлайн и собственными глазами видел, как с его счета исчезают деньги, однако продолжал действовать по указаниям неизвестных, потому что поверил в их слова и в то, что средства будут ему возвращены на "дополнительный счет". Прождав несколько часов и так и не получив свои средства, потерпевший решил связаться с "банковскими работниками", которые ему звонили. Однако, эти попытки оказались тщетными. Тогда селидовчанин обратился за помощью в полицию», – рассказали в пресс-службе.

По обоим фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 3-х лет ограничения свободы.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!