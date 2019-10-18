Разные выплаты: Чем отличается разрушенное на Донбассе жилье от поврежденного

Суммы денежной компенсации за разрушенное и поврежденное в ходе боевых действий на Донбассе жилье существенно различаются. Поэтому важно, к какой категории его отнесет экспертная комиссия. Об этом рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

Новый порядок выплаты компенсаций предусмотрен Постановление КМУ № 623 в редакции от 10 июля 2019 года. Трало пояснила, что в документе учитывает два вида ущерба – поврежденное и разрушенное жилье. «И соответственно от этого идут компенсации и денежная помощь. Важно – речь идет именно о жилье, а не в целом об имуществе», – подчеркнула она.

Также эксперт пояснила разницу между поврежденным и разрушенным жильем, которая часто для рядового человека неочевидна. «Если мы посмотрим на дом, который стоит без крыши. Пригодно ли это жилье для проживания? Нет. Но подлежит он восстановлению? Да. Таким образом, это не разрушенное, а поврежденное жилье. А на другой стороне стоит по внешнему виду целостный дом, но у него серьезные внутренние разрушения, в результате которых сместились стены, пошли трещины и др. Т. е. как его не ремонтируй, восстановлению он не подлежит», – отметила она.

Категорию такому жилью присваивают члены специальной комиссии по обследованию жилья. «При этом они должны будут оценивать не только по признакам – повреждение и разрушение. Но и оценить уровень, степень этих повреждений и разрушений», – дополнила представитель «Права на защиту».

Причем разница выплат за поврежденное и разрушенное жилье достаточно существенная – это может быть, как денежная помощь, так и денежная компенсация. «При денежной помощи человек может рассчитывать в диапазоне от 3 до 15-ти прожиточных минимумов. Это, условно говоря, максимально – около 30 тыс. грн. А компенсация предусматривает расчет стоимости ущерба, исходя из средней стоимости квадратного метра жилья, и максимально человек может рассчитывать на компенсацию в 300 тыс. грн. Поэтому это очень важно при понимании того, как будет оценено состояние жилья», – резюмировала Трало.

Как сообщалось ранее, в Украине изменен порядок получения компенсации за разрушенное и поврежденное на Донбассе жилье. Главное новшество – теперь люди должны будут обращаться не в суд, а в местные органы власти, при которых будут созданы специальные комиссии.

Также Юлия Трало поясняла, что в Украине нет механизма и законодательства, которое бы гарантировало родственникам именно погибших мирных граждан право на материальную компенсацию. Тем не менее, организации уже удалось получить 6 решений о компенсации родственникам погибших, и одно решение о компенсации человеку, который получил ранение. Сейчас «Право на защиту» ведет 13 подобных дел, в которых уровень компенсации доходит до миллиона гривен. Правозащитница рассказала, какие документы необходимы для начала процедуры получения компенсации. Она уточнила, на какие льготы и компенсации могут рассчитывать гражданские лица, получившие ранения на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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