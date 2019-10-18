У нас впервые появился дефибриллятор: Медики Христиновского района об уникальной «скорой» от Фонда Рината Ахметова

Автомобиль «скорой помощи» на базе внедорожника Toyota Land Cruiser от Фонда Рината Ахметова оснащен оборудованием, которого прежде не было даже в районной больнице. Об этом рассказала Евгения Амброжак, заведующая семейной амбулаторией Христиновского района Черкасской области, сообщает пресс-служба Фонда.

«У нас вообще не было дефибриллятора. Этот первый! Очень важно, чтобы именно сельская медицина была обеспечена таким транспортом, который будет оснащен всем необходимым для транспортировки тяжелобольных или лежачих пациентов», – сказала завлабораторией.

Евгения Амброжак – единственный семейный врач на шесть сел района. Когда узнала о новой «скорой» от Фонда Рината Ахметова, едва не лишилась чувств от радости. И это не удивительно. Ведь раньше шесть сел района обслуживала одна старенькая «Нива», чей возраст перевалил за несколько десятков лет. Состояние машины было таким, что в любой момент врач рисковал вывалиться из нее на ходу. В такой ситуации поездка по сельским дорогам к пациентам превращалась в кошмар.

«По нашим дорогам ехать на ней уже нереально: машину постоянно бросает из стороны в сторону. Если забирали из лабораторий анализы крови, то в пути пробирки бились, кровь взбалтывалась», – говорит старшая медсестра Олеся Гуркало.

Суперсовременный автомобиль от Фонда Рината Ахметова пациенты уже оценили по достоинству.

«Большое спасибо Владимиру Зеленскому и Ринату Ахметову за то, что обратили внимание на сельских жителей», – поблагодарила Юлия Андрущак, жительница села Ягубец.

Автомобиль «скорой помощи» на базе внедорожника Toyota Land Cruiser медики Христиновского района получили в рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова. Благодаря машинам этого типа люди в удаленных и труднодоступных районах получат медицинскую помощь наравне с жителями больших городов.

Проект «200 скорых для Украины» реализуется по инициативе Президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».

В рамках проекта 100 суперсовременных карет «скорой помощи» уже переданы медицинским учреждениям во всех областях Украины. Среди них – машины трех типов: автомобили для экстренной помощи взрослым пациентам, машины реанимации новорожденных и «скорые»-внедорожники, которые предназначены для работы в горной местности и труднодоступных населенных пунктах. До конца года еще 100 новых, оборудованных по последним стандартам, автомобилей «скорой медицинской помощи» будут переданы больницам страны, что позволит врачам за год осуществить более миллиона выездов к пациентам и спасти свыше миллиона жизней.

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