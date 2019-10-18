Краматорский каратист проведет 4 года в тюрьме

Каратист, который применил свой профессиональный опыт во время совершения разбойного нападения, 4 года проведет за решеткой. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области

«По обоснованной позиции публичного обвинения, которое поддерживала в суде Краматорска местная прокуратура, вынесен обвинительный приговор мужчине, который применил имеющиеся у него навыки в восточных единоборствах для совершения разбойного нападения», – говорится в сообщении.

Суд установил, что 28 мая 30-летний житель Краматорска, который несколько лет профессионально занимался каратэ и имеет разряд кандидата в мастера спорта, вместе с подругой пришел в парк отдыха, чтобы приготовить шашлыки. В это время на поляне с импровизированными столиком и стульями находились двое мужчин. Один из них после совместного распития алкогольных напитков пошел по делам, а другой, 32-летний, остался с новыми знакомыми, однако когда каратист стал требовать у него денежные средства – решил также уйти из парка, но оппонент догнал его, с силой развернул к себе лицом и два раза прицельно ударил ногой в голову, а после того, как мужчина упал на землю, добавил еще несколько аналогичных ударов.

Отобрав у жертвы мобильный телефон стоимостью около 6 000 грн и денежные средства в сумме 800 грн, спортсмен и его спутница покинули место преступления, но через несколько часов оба давали показания в отделении полиции, куда, оправившись от пережитого, обратился пострадавший – врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и кровоизлияния головы.

Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины в завладении имуществом потерпевшего, суд согласился с доказательствами, предоставленными прокуратурой, и признал его виновным в совершении разбойного нападения, то есть уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Украины.

Приговор суда – 4 года за решеткой.

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