Завершился молодежный проект «Морское дело 2019»: Победители едут в Нидерланды (Фото)

18 октября в столичном Государственном университете инфраструктуры и технологий подвели итоги всеукраинского образовательного конкурса «Морское дело 2019». Благотворительный фонд Бориса Колесникова второй раз реализует проект для одаренной и креативной молодежи – студентов транспортных и морских специальностей, сообщает пресс-служба Фонда.

Тридцать победителей конкурса наградили дипломами на поездку в Нидерланды. С 5 по 8 ноября они посетят Роттердам и ведущую выставку морских технологий Europort 2019. Также студентов ожидает визит в один из крупнейших портов Европы; встреча с представителями компании EMO, специализирующейся на перевозке и перевалке сыпучих грузов; обзорные экскурсии по Амстердаму и Роттердаму.

Президент Фонда Борис Колесников поздравил с победой конкурсантов, которые успешно прошли два отборочных тура и блестяще защитили свои разработки в финале «Морского дела».

«Искренне поздравляю победителей нашего конкурса. Им удалось удивить членов жюри разнообразием бизнес-идей, нестандартными подходами и креативом. Я просмотрел презентации финалистов, хочу отметить автора стартапа с использованием 3D-печати в морской промышленности; предложения по предотвращению морских загрязнений в территориальных водах, стратегии развития портов Украины, водного туризма, яхтенного сегмента. Запомнились идеи создания индустриальных парков в портовых зонах Украины, использования дронов в спасательно-поисковых операциях, внедрения технологии безопасной утилизации судов в Украине. Не забыли ребята о Green Shipping и экологически чистых технологиях. За такими молодыми специалистами, как победители нашего конкурса – будущее морской и речной отрасли Украины. Надеюсь, организованная Фондом поездка в Нидерланды и насыщенная программа пребывания подарят им новые знания, знакомства с последними достижениями мировой логистики, а это важно, ведь одна из главных составляющих экономики нашей страны – транзит», – говорит Борис Колесников.

Высокую оценку конкурсным работам участников «Морского дела 2019» дал также член жюри, доцент Института водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного Государственного университета инфраструктуры и технологий, кандидат технических наук, капитан дальнего плавания Илья Тихонов. «Я второй год вхожу в жюри "Морского дела" и наблюдаю, как развивается образовательный проект. Всего за год количество конкурсантов и вузов-участников возросло более чем в два раза. Приятно порадовал профессиональный рост студентов, запомнившихся по первому сезону конкурса. Жюри было непросто выбрать победителей, поскольку все работы достойны поощрения. На наших глазах, во многом благодаря Фонду Бориса Колесникова, происходит становление серьезных, квалифицированных специалистов. Участники проделали большую работу, доказали, что способны решать глобальные стратегические задачи, предлагают практические, специализированные решения, стремятся внедрять передовые технологии и применять новые достижения. Ребята мотивированные, образованные, открыты для новых знаний. Уверен, поездка в Нидерланды станет определяющим моментом в их профессиональном будущем», – рассказывает Илья Тихонов.

В пресс-службе также напомнили, что в конкурсе «Морское дело 2019» зарегистрировались 1 500 студентов из 36 морских и транспортных вузов Украины. Победители минувшего сезона проекта посетили Афины и отраслевой форум Posidonia 2018.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

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