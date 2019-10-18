Переселенцы в МКП: Большинство живет здесь более 3-х лет и довольны условиями

71% переселенцев, проживающих в местах компактного проживания (МКП), находятся здесь более 3-х лет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 октября, в ходе презентации отчета «Затяжная временность: Как живут ВПЛ в местах компактного проживания»* сообщил координатор по вопросам защиты БФ «Право на защиту» («Право на захист») Владимир Олексенко.

Также 16% переселенцев проживают в МКП от 2-х до 3-х лет, 8% – от 1 до 2-х лет и 5% – до года.

«Мы видим, что большинство переселенцев проживают в МКП с 2015-2016 годов, и это для многих остается первым местом проживания на подконтрольной территории после перемещения», – сказал Олексенко.

Олексенко отметил, что самой распространенной (58%) причиной поселения именно в МКП является высокая стоимость аренды других типов жилья. 32% посчитали МКП наиболее приемлемым вариантом переселения. И 26% опрошенных сообщили, что это был единственный вариант переселения.

Среди других причин встречаются связанные с удобством жилья: условия проживания, наличие общественного транспорта, медицинских или образовательных заведений, возможностей для трудоустройства. Кроме того, респонденты отмечали причины, основанные на отношении к переселенцам местных жителей или арендодателей.

Некоторые МКП были созданы предприятиями для своих работников, что тоже поспособствовало переселению в конкретные МКП, например, пансионат «Сосновый бор» в Святогорске (Донецкая обл.) – для работников шахты им. Засядько и их родственников, общежитие в пгт Владимировка (Донецкая обл.) – для работников ОАО «Великоанадольський огнеупорный комбинат».

Большинство жителей МКП в целом довольны условиями проживания. Всего 8% всех опрошенных ВПЛ совсем не удовлетворены условиями, из них 20% не ищут других вариантов поселения, не планируют возвращаться домой.

* Опрос был проведен в 11 областях (Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской) и в г. Киеве, в 41 МКП. Среди ВПЛ было опрошено 1 528 человек, из них 450 мужчин и 1 078 женщин.

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