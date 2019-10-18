Последствия могут быть трагическими: В Луганской области к ответственности привлекли виновников ДТП (Фото)

Патрульная полиция Луганской области разыскала и привлекла к ответственности двух виновников ДТП: одно их них было совершено в Рубежном, второе – в Северодонецке. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Отмечается, что в Рубежном дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября, примерно в 20 часов, на улице Богдана Хмельницкого. Водитель автомобиля Opel совершил наезд на припаркованный автомобиль Subaru, повредив ему весь правый бок. После чего остановился неподалеку от места происшествия, из-за значительных повреждений, которые получил от столкновения. После ДТП водитель покинул свой автомобиль и скрылся с места происшествия. В ходе розыскных действий инспекторам сектора розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий удалось установить владельца автомобиля Opel. Виновник ДТП был привлечен к административной ответственности, инспекторы составили два протокола по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) и протокол по статье 122-4 КоАП (оставление места ДТП).

В Северодонецке ДТП произошло 17 октября около 9:00 во дворе жилых домов по улице Маяковского. Автомобиль Volkswagen двигаясь во дворе, задел припаркованный на обочине автомобиль ЗАЗ, поцарапав ему задний правый бампер. Водитель Volkswagen вышел, посмотрел на автомобили и уехал в неизвестном направлении. Эту ситуацию видел житель дома, который в то время находился на балконе. Он запомнил фрагмент номера машины и внешность водителя. В ходе розыскных действий, патрульные обнаружили виновника ДТП. Водитель сначала отрицал свою причастность к ДТП. Но патрульные, осмотрев автомобиль, нашли на нем характерные повреждения и следы лакокрасочного покрытия, того же цвета, что и автомобиль, который он задел. В дальнейшем и свидетель указал именно на этого водителя. Мужчина признался в содеянном и получил от патрульных два протокола по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) и протокол по статье 122-4 КоАП (оставление места ДТП).

«В очередной раз подчеркиваем, неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения и не нарушайте нормы действующего законодательства, ведь последствия могут быть трагическими», – говорится в сообщении.

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