В Донецкой области установили 6 систем мониторинга окружающей среды

В Донецкой области работает система автоматизированного мониторинга состояния окружающей среды. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Система мониторинга в Донецкой области представляет собой аппаратно-программный комплекс, который будет способствовать решению задач регионального мониторинга окружающей среды. Информация от автоматизированных постов передается на центральные серверы. С помощью специализированного программного обеспечения пользователи автоматизированной системы мониторинга окружающей среды получают необходимую информацию непосредственно через Интернет. Система строится по модульному принципу, что дает возможность ее усовершенствования и расширения», – говорится в сообщении.

В рамках внедрения системы мониторинга состояния окружающей среды Донецкой области уже установлено 6 стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха в Краматорске, Курахово, Бахмуте, Мариуполе (2 поста) и пгт. Николаевка.

Отмечается, что систему мониторинга окружающей среды создали для выявления критических факторов антропогенного воздействия, повышения уровня знаний об экологическом состоянии окружающей природной среды, улучшения оперативности и качества информационного обслуживания пользователей на всех уровнях, более качественного обоснования выполнения природоохранных мероприятий. Автоматизированная система мониторинга окружающей среды позволяет выполнять одну из важнейших задач: получать достоверные сведения о содержании в атмосферном воздухе загрязняющих веществ. Информация о текущем состоянии загрязнения атмосферного воздуха, о превышении предельно допустимых концентраций веществ (опасных для здоровья человека) отображается на следующем интернет-ресурсе http://193.110.113.83:8091/asemDR/

Просмотр состояния окружающей среды также возможен с главной страницы официального сайта ОГА. Для этого через раздел «Общественности» нужно выбрать пункт «Состояние окружающей среды», который направляет на страницу дочернего сайта Департамента экологии и природных ресурсов, где можно посмотреть информацию:

экологический паспорт Донецкой области;

региональный доклад о состоянии окружающей природной среде Донецкой области;

автоматизированную систему мониторинга окружающей среды в Донецкой области.

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