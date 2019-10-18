Министр отказался комментировать возможную потерю 30 поселков из-за разведения сил на Донбассе

Министр обороны Андрей Загороднюк отказался комментировать информацию о возможной потере около 30 населенных пунктов и ряда ключевых высот в случае разведения сил на Донбассе на позиции 2016 года. Cоответсвующий вопрос был задан министру во время часа вопросов к правительству сегодня, 18 октября, сообщает « Украинская правда » .

Министр проигнорировал вопрос, отметив, что вопрос о других участках будет решаться в будущем, а сейчас г», – вообще этот вопрос не комментируем». « Мы сейчас не говорим вообще о других участках. Мы говорим только о двух участках (Петровском и Золотом, – прим.)», – сказал Загороднюк.

Он добавил, что сейчас разведение даже в Петровском и Золотом невозможно, потому что незаконные вооруженные формирования не соблюдают договоренности о 7-дневном прекращении обстрелов.

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