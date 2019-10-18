Чтобы конфликт на Донбассе прекратился, надо единственное решение: Украина в ОБСЕ

Для прекращения кровопролития и урегулирования конфликта на Донбассе нужно одно-единственное решение, которое должен принять Кремль. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает «Укринформ».

«Что нам действительно нужно, такое это политическая воля Кремля остановить конфликт путем прекращения огня и вывода своих сил с оккупированных частей территории Украины. Россия должна прекратить убивать украинских граждан. Только за первые три дня этой недели в результате атак российских вооруженных формирований на Донбассе погибли 3 украинских военнослужащих, еще 6 получили ранения. Одного-единственного решения достаточно для прекращения насилия и дальнейших потерь. И это решение должно быть принято в Москве», – заявил он.

Украинский дипломат также указал на то, что российские вооруженные формирования продолжали нарушать режим прекращения огня в районах Золотое и Петровское, что сделало невозможным там разведение сил, договоренность относительно чего была достигнута ранее на переговорах в Минске.

«Пришло время российской стороне серьезно отнестись к своей ответственности и приступить к выполнению обязательств, взятых на себя в рамках Минских договоренностей. Прекратить нарушения режима прекращения огня, количество которых продолжает увеличиваться. Отвести запрещенное минскими соглашениями вооружение от линии соприкосновения. Прекратить препятствовать процессу разведения сил на участке разведения в районе Станицы Луганской. Прекратить закладки новых мин, в том числе вблизи жилых домов и даже посреди дорог, которыми пользуются гражданские лица», – подчеркнул Цимбалюк.

Он добавил, что российская сторона должна прекратить ограничивать свободу передвижения СММ ОБСЕ и позволить Миссии полностью выполнять свой мандат по мониторингу выполнения безопасности положений Минских договоренностей.

«Российская сторона должна прекратить нарушать государственные границы, суверенитет и территориальную целостность Украины путем осуществления поставок и незаконной торговли с применением поездов с административными номерами РФ. Все это было подтверждено сообщениями СММ, деятельность которой российская сторона так отчаянно стремится сорвать. Именно здесь нам нужна настоящая политическая воля», – подчеркнул глава украинской миссии при ОБСЕ.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!