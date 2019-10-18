Россия требует постоянного особого статуса для неподконтрольной части Донбасса

Российская сторона на переговорах в Минске добивается введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также требует открыть КПВВ в Счастье (Луганская обл.). Об этом сегодня, 18 октября, рассказал замминистра иностранных дел Василий Боднар во время часа правительства в Верховной Раде, сообщает «Украинская правда».

«Так называемая "формула Штайнмайера" определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего некий особый статус отдельных районов. Действующий на сегодня закон введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года. Философией этого закона предполагалось с самого начала, что он будет действовать только в течение 3 лет. Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, – это введение этого закона на постоянной основе. Но он будет определяться законом, который примет Верховная Рада. Закон будете разрабатывать вы и будет внедрять Украина)», – сказал Боднар.

«Решение об открытии КПВВ в Золотом было принято еще в 2016 году – и украинская сторона не отступила от этой позиции... Российская сторона начала требовать открытие КПВВ в Счастье – это не предусмотрено никакими договоренностями. Поэтому сегодня мы привлекаем партнеров по "Нормандскому формату" для давления на российскую сторону – для того, чтобы выполнить соответствующую договоренность и ввести КПВВ в Золотом», – рассказал замминистра иностранных дел.

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