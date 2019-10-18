Как восстанавливают мост у Станицы Луганской (Фото)

Сегодня, 18 октября, вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжались работы по восстановлению разрушенного моста, к которым были привлечены работники ООО «Укртрансмост». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В течение дня строители выполнили работы по пропитке щебня цементным раствором для шкафной стенки опоры 9. Также, проводили работы по изготовлению подферменников опоры 8 и снятия штукатурки для последующей покраски опоры 7», – говорится в сообщении.

Вместе с этим, работники ООО «Укртрансмост» выполняли резку металлических конструкций от разрушенной части моста для дальнейшего вывоза из-под сооружения.

Также здесь работали и сотрудники Государственного предприятия «Станично-Луганский автодор». Они убирали ветки и мусор с левой обочины дороги.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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