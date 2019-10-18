Охотничьи ружья, пистолет, граната: В Краматорске жители сдают оружие (Инфографика)

С 1 октября жители Краматорска (Донецкая обл.) сдали правоохранителям 6 охотничьих ружей, газовый пистолет, гранату и 15 сигнальных шашек. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в пресс-служба полиции Краматорского райотдела.

В сообщении напомнили, что хранение оружия без разрешительных документов – это уголовное преступление. Согласно ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, оно влечет за собой наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Однако, ч. 3 ст. 263 УК гарантирует освобождение от уголовной ответственности тем, кто добровольно сдаст опасные предметы в полицию.

Старший инспектор разрешительной системы Краматорского отдела полиции Юрий Пустоход отметил, что работники разрешительной системы контролируют оборот и учет зарегистрированного оружия у граждан и проводят работу по выявлению нарушений правил хранения такого оружия. Кроме того, на сданное охотничье оружие можно оформить соответствующие документы и зарегистрировать его в личную собственность и владеть им уже на законных основаниях.

С начала осени инспекторы разрешительной системы полиции Краматорска обнаружили 65 фактов нарушений, связанных с хранением охотничьего оружия, а именно: нарушение сроков перерегистрации оружия и порядка его хранения. « Заметим, что основанием для изъятия оружия и аннулирования разрешения на него является привлечение владельца оружия к уголовной ответственности, злоупотребление спиртными напитками, наркотиками, нарушение общественного порядка, склонность к совершению преступлений и насилия в семье, постоянные конфликты с соседями, другими лицами)», – говорится в сообщении.

Мероприятия по добровольному разоружению продлятся до 31 октября.

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