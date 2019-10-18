При минветеранов создали Совет семей погибших защитников Украины

При министерстве ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ветеранов создан Совет семей погибших. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба министерства.

Приказ о создании этого постоянного консультативного органа подписала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

В пресс-службе подчеркнули, что таким образом между министерством и представителями семей погибших устанавливается постоянная связь, обеспечивается совместное обсуждение насущных тем, консультаций относительно тех или иных действий, которые будут затрагивать и направлены на семьи погибших защитников.

«У нас с самого начала действует Совет ветеранов при минветеранов. Его члены постоянно с нами общаются, дают советы, акцентируют внимание на тех или иных проблемах, советуют пути их решения. Ни одно решение миневетеранов не было принято без поддержки Совета ветеранов. Именно такого сотрудничества и действенности мы ожидаем теперь и от Совета семей погибших. Ведь именно они, как никто другой, разбираются в этом направлении», – отметила Оксана Коляда.

Согласно приказу, председателем Совета назначена жена погибшего воина, Героя Украины, Ирина Михнюк, которая должна выбрать и предложить ведомству остальных членов Совета.

Ранее сообщалось, что при министерстве ветеранов будет создана Рада семей погибших.

Напомним, украинская власть работает на рядом социальных инициатив для участников боевых действий на Донбассе и семей погибших украинских военных. Об этом по возвращении из рабочей поездки на передовую заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с родными погибших украинских военных в Киеве.

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