В ЕС не будут признавать российские паспорта, выданные жителям неподконтрольного Донбасса

Европейский Союз не признает выданные властями РФ по упрощенной процедуре российской паспорта украинским гражданам на неподконтрольном украинской власти Донбассе и призывает так делать все страны-участницы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении ЕС в связи с агрессией России против Украины и аннексии Крыма, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«Мы возобновляем нашу глубокую обеспокоенность относительно указов президента РФ, которые упрощают выдачу российских паспортов гражданам Украины, что является очередным нападением на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей. Мы не признаем паспорта, выданные в результате этих указов, и призываем другие государства - участницы ОБСЕ сделать то же самое», – отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Германии дало указание консульствам страны не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!