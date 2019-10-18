Импорт электроэнергии из России или Беларуси означает сворачивание евроинтеграции Украины, – эксперт

Украина взяла на себя обязательства отсоединиться от общей энергосистемы России и Беларуси до 2022 года и интегрироваться в энергосистему ЕС, что будет невозможным в случае импорта электроэнергии из этих стран. Об этом заявил директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, передает «ДС».

«Украина подписала Соглашение об ассоциации, приняла план синхронизации объединенной энергетической системы Украины с Энергетической системой континентальной Европы. В соответствии с этим планом, нам необходимо физически отсоединиться от объединенной системы России и Беларуси, проработать в течение года в таком вот изолированном режиме для проверки надежности всех систем. А затем реализовать соответствующие меры по синхронизации наших систем с европейскими. Этот план рассчитан на 5 лет, и он уже реализуется. То есть, если будут подписаны какие-то долгосрочные соглашения или будут какие-то осуществляться закупки электроэнергии у той же самой Беларуси или в той же самой России, это может затормозить реализацию плана, отстрочить выполнение международных обязательств и т. д. со всеми вытекающими отсюда последствиями», – сообщил Рябцев.

Эксперт предостерег от отхода от заявленных планов по реформированию энергорынка, отметив, что ранее Украина уже это делала и реформа так и не была завершена в начале 2000-х годов.

«Есть опасность, что увлекшись вот этим импортом, а импорт привлекательный, безусловно, мы можем забыть о тех планах, которые принимались ранее. И это может означать, что мы опять не доведем реформу рынка электрической энергии до конца. Где-то опять же застрянем на полпути, как мы застряли в начале 2000-х. Потому что синхронизация систем предусматривалась еще и предыдущими соглашениями, и она должна была быть осуществлена до середины 2000-х годов, если я не ошибаюсь, до 2004-го года», – пояснил Рябцев.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским (компания входит в группу «Приват»).

Большинство энергоэкспертов увидели в возобновлении импорта электроэнергии из РФ угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

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