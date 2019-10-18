В Донецкой области двое бездомных избили и ограбили старика

В Донецкой области арестованы двое бездомных, подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что следствием установлено, что в ночь на 10 октября 43-летний и 53-летний мужчины без определенного места жительства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в дом, где жил 79-летний пенсионер.



Злоумышленники избили и связали старика, а потом забрали его мобильный телефон, продукты питания и денежные средства в сумме 160 гривен, после чего с места преступления скрылись.



Лежащего на полу связанного и избитого отца нашла дочь, которая утром пришла его навестить. С множественными ранами головы, лица, грудной клетки и рваной раной пальца пенсионера доставили в травматологическое отделение Волновахской районной больницы, где он до сих пор находится на стационарном лечении.



Бездомных задержали через 12 часов после преступления, и в настоящее время обоим сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины.

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