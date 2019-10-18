В Донецкой области полиция разыскала 724 ребенка, которые уходили из дому в этом году

За 9 месяцев текущего года в Донецкой области полицейские разыскали и вернули домой 724 несовершеннолетних. Причем 698 детей нашли в первые же сутки их исчезновения. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Отмечается, что 395 мальчиков и 329 девочек решили покинуть родные дома по разным причинам и в разное время, однако причины их поступков обычно очень похожи – конфликты и недоразумения со взрослыми. Их всех полицейские нашли вовремя, только в первые сутки исчезновения 96% детей возвращены домой.

Если учитывать возраст «беглецов» – от 13 до 15 лет – картина все больше приобретает признаки типичности. Переходный возраст – сложный период психологического становления ребенка. Однако импульсивное поведение и не взвешенные поступки детей не оправдывают равнодушия, а иногда даже агрессивного отношения к ним родителей. Так, наиболее частой причиной побега несовершеннолетних из дома являются семейные ссоры, недоразумения, открытые конфликты с родителями, а часто – пьянство старших членов семьи.

При этом за 9 месяцев текущего года 3 448 детей обратились за помощью в полицию на линию «102». Причины обращений разные, но чаще всего – сообщения о фактах насилия в семье, когда жертвами становятся или сами дети или их близкие. Так, в сентябре в Дружковское отделение полиции поступило сообщение от несовершеннолетней о том, что отчим в состоянии алкогольного опьянения систематически избивает мать, а ее пытался склонить к сексуальной связи. Несовершеннолетняя жительница Краматорска стала жертвой физического насилия в семье, причем в полицию об этом сообщила из травмпункта, куда обратилась за помощью из-за полученных телесных повреждений.

«Полиция Донетчины советует: будьте внимательны к своим детям, принимайте активное участие в решении их проблем. Доверительные отношения между родителями и детьми – залог безопасности подрастающего поколения. Кроме того, не будьте равнодушными к несовершеннолетним, находящимся на улицах, вокзалах и в других общественных местах без сопровождения взрослых, особенно в темное время суток! Обо всех таких случаях немедленно сообщайте на линию «102». Возможно, от вашего реагирования будет зависеть жизнь и безопасность ребенка», – говорится в сообщении.

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