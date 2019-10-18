Гумконвой РФ на неподконтрольный Донбасс: МИД Украины направило ноту протеста

МИД Украины направило России ноту протеста в связи с тем, что 17 октября, через российские пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» на территорию Украины с 6:50 до 7:55 из России проследовал очередной «гуманитарный конвой». Об этом сегодня, 18 октября, сообщили спикер МИД Катерина Зеленко в Twitter,

«Направили РФ ноту протеста в связи с очередным, 87-м, псевдо "гуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств», – говорится в сообщении.

Специальная мониторинговая миссия International Human Rights Community также сообщила на своей странице в Facebook, что «после приезда последнего "гумконвоя" из РФ на передовой в районе Новозвановки российские оккупанты применили новый вид оружия – противотанковые ружья времен Второй мировой войны».

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