В Мариуполе задержали подростка с 38 пакетами с наркотиками

В Мариуполе (Донецкая обл.) у несовершеннолетнего изъяли 38 свертков с, вероятно, наркотическим веществом. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

«Сегодня днем ​​на спецлинию обратился заявитель с сообщением о том, что на улице Грушевского возле многоэтажки находится парень, который имеет при себе наркотические вещества. Гражданин указал детальное описание предполагаемого нарушителя, и через несколько минут патрульные нашли парня, похожего по приметам», – говорится в сообщении.

Им оказался 17-летний житель Приморского района. Во время общения с полицейскими парень вел себя нервно.

«Поскольку гражданин несовершеннолетний, на место сразу вызвали мать, следователей Центрального отделения полиции и психолога. Уже в присутствии матери и специалистов, следователи изъяли из кармана и рюкзаке парня 38 полиэтиленовых свертков с белым кристаллическим веществом и зеленым порошкообразным веществом. Как признался в дальнейшем парень, он делал так называемые "закладки" по территории города», – говорится в сообщении.

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