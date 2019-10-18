Гражданин США, пропавший на Донбассе, оказался агентом ФБР, – WSJ

В 2015 году внештатный сотрудник ФБР Билли Рейли отправился на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса и почти сразу пропал. Через 3 года было найдено тело агента. Об этом пишет Wall Street Journal в своем расследовании, передает «Еспресо».

По данным издания, американец занимался слежкой за исламскими террористами на Ближнем Востоке и обличал людей, которые интересуются джихадом.

После того, как сбили малайзийский «Боинг», Рейли отправился на ростовскую базу движения «Новороссия» и через некоторое время пропал при невыясненных обстоятельствах. Через три года его тело было обнаружено на территории неподконтрольной правительству части Донбасса.

Как выяснили через четыре года журналисты WSJ, Рейли был жестоко убит. Теперь ФБР отрицает свою причастность к командировке агента и называет его поездку самовольным «путешествием». После публикации в WSJ вербовщик «Новороссии» заявил, что Рейли якобы жив, а к его исчезновению причастны русские «из конторы».

17 июля 2014 года – в день сбивания малайзийского Boeing 777 – куратор Рейли Тим Рейнтджес попросил Билли «заняться исследованием» НВФ «ДНР». В то же время Рейли случайно узнал, что его прадед был родом с Донбасса.

Зимой 2015 года Билли сообщил родителям, что отправляется в Россию. По его словам, свою поездку он также обсудил с куратором и заполнил анкету добровольца «Новороссии». На оккупированную территорию он планировал попасть через Ростов-на-Дону в составе автоколонны с «гуманитарной помощью».

15 мая 2015 года Билли прилетел в Москву, в районе Курского вокзала он встретился с Михаилом Полынковым (позывной «Хрусталик»), который занимался вербовкой наемников.

25 июня агент попытался пересечь границу Украины вместе с российскими наемниками, после чего перестал выходить на связь.

С августа 2015 года семья Рейли начала поиски сына, которые не приносили никакого результата, пока в ноябре 2018 года им не сообщили, что тело Билли нашли 10 июля 2015 года в водохранилище вблизи украинского села Дубровка на оккупированной части Донбасса, неподалеку от границы с Россией. Согласно свидетельству о смерти, причиной гибели стали «проникающие ножевые ранения в область грудной клетки». Рейли похоронили в Шахтерске, в 36 километрах от Дибровки.

В апреле 2019 года родители смогли перезахоронить тело сына в Детройте.

При этом «ДНР» утверждают, что Билли Рейли жив, просто «изменил лицо». Однако тут же оговариваются: «Судьба шпиона более чем логична. Можно было бы просто поздравить СМЕРШ с отлично выполненной работой».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» нашли тело гражданина США Уильяма Пола Рейли.

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