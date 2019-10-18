Двое человек в реанимации: В Луганской области расследуют аварию, связанную с отравлением

Главным управлением Гоструда в Луганской области создана комиссия по техническому расследованию обстоятельств и причин возникновения аварии, связанной с использованием газа в быту. Авария произошла в частном помещении города Северодонецка (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, авария произошла во время пользования бытовыми газовыми приборами. В результате происшествия два человека получили отравление неизвестным веществом.

Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение. Сейчас обстоятельства и причины аварии выясняются.

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