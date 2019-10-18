В Раде заявили, что никакие льготы военным отменять не будут

В предложениях по изменению льготной системы для участников боевых действий нет никакой инициативы об отмене любых льгот военным, в том числе и контрактникам, заявила народный депутат от «Слуги народа», председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в эфире «Громадського».

«Об отмене льгот военным речь не идет и никогда не велась. Вообще речь шла о разработке контракта, который должен был для Вооруженных сил содержать мощный комплекс социального пакета. Никогда нигде не заявлялось, что льгот не будет», – отметила она.

Депутат пояснила, что инициатива предлагает разделить системы льгот – сделать отдельную для военных Вооруженных сил, а другую – для участников «военизированных группировок гражданской службы». Например, это спасатели, которые временно выезжают в прифронтовые районы для разминирования, таможенники, которые стоят на КПВВ, прокуроры, которые ездят в зону конфликта.

Всего в реестре участников боевых действий сейчас более 370 тыс. человек, из них 250 тыс. военных, а остальные – представители группировок гражданской службы, которых могут лишить статуса УБД.

«Участник боевых сил – это такая формулировка, к которым мы относим исключительно Вооруженные силы, к которым мы еще должны отнести на следующих двух пленарных неделях добровольцев, в 2014 году закрывших нашу границу вместо армии, которая была не в состоянии в то время сформироваться и закрыть границу», – сказала Третьякова.

По ее словам, задача власти – сделать систему, которая в первую очередь будет защищать Вооруженные силы Украины. В этот же перечень депутат включила добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях, но в частности, не могут получить статус УБД. «У нас есть большая потребность статус военного поднимать, чтобы мы могли и мобилизовать нормально человека и контрактников нормально набирать», – отметила она.

В отношении участников группировки гражданской службы Третьякова предлагает разработать отдельную систему, потому что они находятся в прифронтовых районах временно.

Депутат добавила, что участники таких формирований могут получать страхования на тот период, когда они едут в зону боевых действий, страхование может быть как частным, так и государственным.

Третьякова также заявила, что пока законопроекта об изменении системы льгот нет, потому что идет обсуждение, в частности с общественностью.

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