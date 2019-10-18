«Перепись населения» на Донбассе: Украина требует от России объяснений

Советник постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Игорь Головченко заявил, что Украина требует от РФ объяснений о так называемой «переписи населения» в ОРДЛО». Об этом он сказал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».
«Мы обращаемся с требованием к российской делегации разъяснить цели так называемой "переписи населения" в оккупированных Россией частях Донбасса, о чем СММ информировала в своих последних ежедневных докладах», – заявил он.
Украинский дипломат отметил: тот факт, что лица, которые проводят эту «перепись», сообщили СММ о запрете им общения с Миссией, «вызывает дополнительное беспокойство тем, что собранная информация будет использована для запугивания местных жителей».
«Мы в очередной раз акцентируем внимание российской стороны на необходимости обеспечения полного и безопасного доступа СММ на оккупированные части Донбасса, чтобы иметь возможность отчитываться о ситуации безопасности, а также мониторить и поддерживать уважение к правам человека и основным свободам», – заявил Головченко.
Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Переписчикам обещали за работу до 10 тыс. руб. (3 845 грн). Определенной категории людей выдавали справку о прохождении переписи. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.
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