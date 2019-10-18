Россия должна убрать наемников из Донбасса: Страны Евросоюза приняли заявление

Европейский Союз приветствует непоколебимую преданность руководства Украины мирному урегулированию конфликта на Донбассе и призывает Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования действовать аналогичным образом. Об этом говорится в заявлении ЕС по длительной агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном сегодня, 18 октября, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«Мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую приверженность мирному урегулированию конфликта и призываем Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, действовать так же», – говорится в заявлении ЕС.

В Евросоюзе также подтвердили свою позицию, что восстановление Украиной полного контроля над своей государственной границей «является важным для полного выполнения Минских договоренностей».

Кроме того, «все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны быть выведены из Украины».

Отмечается, что ЕС остается непреклонным в своем призыве ко всем сторонам быстро и полностью реализовать Минские соглашения и полностью выполнить свои обязательства, чтобы достичь устойчивого политического решения конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ.

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