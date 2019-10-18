Донетчина: Как заменить или восстановить водительское удостоверение за полчаса (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) восстановить или заменить водительское удостоверение теперь можно за полчаса, обратившись с необходимыми документами в Сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД).

Так, по словам водителя Александра, за рулем он уже более 20 лет. Водительские права получил еще в девяностых годах. Теперь меняет их на пластиковые, поскольку с нового года старое бумажное удостоверение станет недействительным. Он уточнил, что на оформление ему не понадобилось много времени.

«На удивление очень мало. На удивление. Быстро, качественно, вежливо. Не ожидая, подошел, мне быстро все объяснили. В течение 15 минут все получилось. Теперь ожидаю, чтобы сделать фотографию, и получаю водительское», – рассказал Александр.

Для того, чтобы оформить новое удостоверение необходимо иметь при себе оригинал паспорта, идентификационный номер и медицинскую справку из наркологического диспансера.

«Мы работаем уже более 30 лет и стараемся, чтобы каждый пациент, обратившийся в учреждение, получил все диагностические, профилактические, лечебные процедуры в полном объеме и вышел из заведения с полученными документами», – отметил директор наркологического диспансера Александр Пиенко.

Затем, все документы надо принести в сервисный центр МВД. В Центре нужно получить электронный номер очереди. Талоны выдает терминал.

«Очередь для обмена водительского удостоверения не велика. Максимум, может занять один час. Минимум – 20-30 минут», – пояснил администратор Сервисного центра МВД Валерий Манько.

Чтобы сэкономить время, можно получить талон онлайн. «Так, с недавнего времени у нас люди пользуются электронным онлайн-ресурсом, который называется "Электронный кабинет водителя". И в котором можно зарегистрироваться с использованием электронно-цифровой подписи, электронной почты и номера телефона», – рассказала администратор Сервисного центра МВД Мирослава Кондратюк.

После оформления документов и написания заявления на смену водительского удостоверения, нужно сделать фотографию. После чего получить документ нового образца в течение 5 минут.

Восстановить водительское удостоверение за полчаса – возможно. Упрощенная процедура их замены облегчила жизнь почти 3 тыс. человек. Именно столько водительских удостоверений было восстановлено в сервисных центрах МВД Донецкой области в этом году.

Источник: ТК «Сигма»

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