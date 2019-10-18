МВФ дал прогноз, насколько уменьшится население Украины за пять лет

Население Украины к концу 2024 года сократится на 1 млн жителей. Об этом говорится в обзоре МВФ «Перспективы мировой экономики», сообщает «Главком».

Так, на конец 2018 года населения Украины, по данным МВФ, составил 42 млн 037 тыс. человек. При этом украинский Госстат приводил показатель в 42 млн 153 тыс. человек.

МВФ прогнозирует, что к концу 2024 года населения Украины составит 41 млн 039 тыс.человек.

По прогнозам Фонда, в конце 2019 года население Украины составит 41 млн 869 тыс. человек, на конец 2020 года – 41 млн 702 тыс. человек, на конец 2021 года – 41 млн 535 тыс., на конец 2022 года – 41 млн 369 тыс., на конец 2023 года – 41 млн 203 тыс. человек.

Прогноз немного ухудшен по сравнению с апрелем 2019 года, когда МВФ ожидал сокращения населения Украины в 2024 году до 41 млн 047 тыс. человек.

Отметим, что численность населения Украины на протяжении января-июля 2019 года уменьшилась на 162 тыс. 900 человек. По оценке Государственной службы статистики, численность населения в Украине на 1 августа 2019 года составила 41 млн 990 тыс. 300 человек. Таким образом, за июль население сократилось на 19,8 тыс. человек.

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