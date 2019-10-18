Дефицит общего фонда госбюджета с начала года составил 25,8 млрд грн, – Минфин

Дефицит общего фонда Государственного бюджета за девять месяцев 2019 составил 25,8 млрд грн и был профинансирован за счет заимствований. Об этом сообщает пресс служба Министерства финансов Украины.

«Анализ выполнения росписи государственного бюджета в 2019 году свидетельствует о том, что некоторые негативные для бюджетных доходов тенденции остались неизменными», говорится в сообщении.

За девять месяцев фактические заимствования в общий фонд государственного бюджета составили 351 млрд в гривневом эквиваленте (из которых номинированные в гривне заимствования составляли 191 млрд грн). Это составляет 86,5% от годового плана заимствований на 2019 год. В январе-сентябре расходы общего фонда государственного бюджета на погашение и обслуживание государственного долга составили соответственно 298 млрд грн и 91 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства, за девять месяцев 2019 кассовые расходы общего фонда Государственного бюджета составили 979 млрд грн или 92,2% от росписи. В частности, расходы на обслуживание долга составили 85% от росписи из-за прочной гривны из-за более низких процентных ставок (как на внутреннем, так и на внешнем рынках капитала), чем было учтено при оценке соответствующих показателей год назад. В то же время возникла проблема с неудовлетворительным финансовым состоянием государственных угледобывающих предприятий, что ставит под угрозу их способность своевременно выплачивать зарплаты и оплачивать электроэнергию, тогда как уже были использованы предусмотренные на их поддержку средства бюджета.

По состоянию на 1 октября сумма средств на Едином казначейском счете составляла 61,6 млрд. грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 39,7 млрд. грн.

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