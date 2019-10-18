ФК «Шахтер» разгромил «Колос» (Фото)

В 11-м туре «Шахтер» принимал новичка Премьер-лиги «Колос». Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба «горняков».

Команда Луиша Каштру лидирует в УПЛ с 30 очками и двузначным преимуществом над ближайшим преследователем. Наставник «горняков» после матчей сборных провел ротацию состава, и с первых минут в обороне сыграли молодые Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано и Додо, при этом Виктор Коваленко заменил в центре поля Тараса Степаненко, позицию левого вингера занял Евгений Коноплянка, а справа вместо Марлоса вышел Тете.

6:0 – «Шахтер» громит «Колос» и закрывает первый круг чемпионата с абсолютными показателями: 11 побед и 33 очка.

22 октября «горняки» в Харькове проведут матч третьего тура Лиги чемпионов с «Динамо» (Загреб). Игра на ОСК «Металлист» начнется в 19:55. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн.

«Шахтер» (Донецк) – «Колос» (Ковалевка) – 6:0 (5:0)

Харьков, ОСК «Металлист», 4 549 зрителей.

Голы: 1:0 Мораес (5), 2:0 Коноплянка (26), 3:0 Додо (32), 4:0 Тайсон (43), 5:0 Тайсон (45), 6:0 Мораес (61).

«Шахтер»: Пятов, Сиприано, Матвиенко, Бондарь, Додо, Коваленко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 46), Коноплянка, Тайсон (к), Тете (Марлос, 63), Мораес (Борячук, 72).

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