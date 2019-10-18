Безопасность детей под угрозой: В Рубежном хотят закрыть школу посреди учебного года (Видео)

В Рубежном (Луганская обл.) хотят закрыть школу № 7 посреди учебного года. Этого требуют пожарные после проверки учебного заведения. Спор дошел до суда.

Так, в школе № 7 пожарные обнаружили грубые нарушения и считают, что безопасность детей – под угрозой. Сигнализации нет, деревянную крышу нужно обработать огнебиозащитой. Однако этого не делают. Дело дошло до суда. Заведение могут закрыть, персонал – взволнован.

Родители жалуются на то, что от них скрыли информацию о возможной опасности. «Я в родительском комитете 2 года была и не слышала, чтобы были какие-то проблемы», – говорит одна из родительниц.

«Нам бы не хотелось, чтоб закрывали, мы здесь рядом живем, в двух шагах. Куда-то ходить, неудобно было бы», – делится другой родитель.

Директор школы ситуацию комментировать отказалась, сославшись на занятость.

Чего в школе хватает, так это информационных стендов и огнетушителей. Мать ученицы Ирина водит в эту школу дочь, где и сама когда-то училась. Говорит, что в заведении годами все остается без изменений. «С моей точки зрения если все выходы открыты, если нормально проводятся мероприятия по пожаробезопасности, я думаю ничего там страшного не будет. Чтобы прямо срочно закрывать школу – нет такой необходимости», – считает Ирина.

Чиновники признают, что ничего не делали, потому что ожидали, что средства на ремонт учреждения поступят из госбюджета. «Все связано с тем что нет достаточных финансовых средств. Мы сейчас пишем свои возражения по поводу этого иска – какие меры мы уже приняли и какие можем принять», – комментирует секретарь Рубежанского горсовета Анатолий Бусенков.

Похожие нарушения нашли еще в нескольких школах города. Чтобы устранить проблемы – власти города обещают искать деньги. А это несколько сотен тысяч гривен.

Источник: ТК «Донбасс»

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