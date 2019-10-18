НВФ на Донбассе снова обстреляли район Золотого из гранатометов

В течение текущих суток незаконные вооруженные формирования (НВФ) на неподконтрольной части территории Донбасса 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

При этом семь обстрелов по нашим позициям зафиксировано неподалеку от Золотого (Луганская обл.), по направлению Золотое-5, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

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