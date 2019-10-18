Цены на газ в Украине: Что будет с тарифами в новом году

В Украине с 1 января 2020 года начнет работать рынок газа, и цены на газ будут устанавливаться, исходя из котировок на европейской бирже. Также, облгазы будут по-новому считать тарифы на распределение газа. В то же время, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не планирует повышать тарифы. Эксперты рассказали о тенденциях на европейском рынке и что будет с расценками в Украине, передает «Слово і Діло».

Так, эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко подчеркнул, что на европейский рынок начинают поступать определенные объемы американского газа, норвежцы отремонтировали скважину, «Газпром» пытается не отставать, а из разных регионов увеличиваются поставки. Таким образом, подчеркнул Дяченко, Европа сейчас перенасыщена газом.

Кроме того, он добавил, сейчас все стараются максимально заполнять хранилища в связи с возможной газовой войной с РФ.

«Есть два сценария развития событий. Первый предполагает, что зимой в Европе будут низкие цены на газ. Общий тренд в Европе на снижение цен на газ в условиях насыщенности рынка», – уточнил Дяченко.

По его мнению, будет ли это означать переход на европейские котировки повышения цен в Украине, пока трудно прогнозировать. Эксперт отметил, что наши добывающие компании пользуются тем, что в Европе газ переоценен. Есть люфт для снижения цен, а следовательно, есть возможность продавать газ дешевле.

Второй сценарий, по его словам, сводится к тому, что «Газпром» стремится выйти на субъекты нашего рынка. Эксперт напомнил заявление Андрея Коболева о том, что изменения в законодательстве Украины в соответствии с европейскими нормами позволят российскому «Газпрому» продавать газ в Украине с 1 января 2020 года.

«В таком случае на начальном этапе будут низкие цены, но "Газпром" может "убить" добывающие компании. При монополии – цены повысятся», – констатировал Дяченко.

Он не исключил, что при создании рынка европейского типа цены могут меняться ежемесячно. Однако тогда должна быть серьезная сеть бирж, привязка к хабам и другая система торговли.

«Модели есть разные. Однозначно, согласно планам, с 2020 года население должны перевести на рыночное ценообразование. Это основной тренд на реформы», – подытожил Сергей Дяченко.

В свою очередь, президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар заявил, что повышения цен не избежать. Он напомнил, что на либерализации рынка газа настаивал МВФ.

По его словам, с точки зрения либерализации газового рынка это шаг в не совсем правильном направлении. «Цены у нас остаются ниже паритета импортной цены. МВФ все равно будет настаивать на их повышении», – подчеркнул Михаил Гончар.

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