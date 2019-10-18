Никто никому не доверяет: Министр зравоохранения назвала причину недоверия к вакцинации

Основная проблема вакцинации в стране – дефицит доверия. Об этом руководительница МОЗ Зарина Скалецкая рассказала в интервью «Украинской правде» .

« Ключевая проблема иммунизации в том, что никто никому не доверяет. Не доверяют врачу: "Зачем? У меня есть интернет". Не доверяют системе: "Откуда мы знаем, что вы закупили?" Доверяют СМИ, плакатам, смс от соседей. Вакцинация необходима государству » , – утверждает министр.

Также она добавила, что поддерживает идею обязательной прививки, но за то, чтобы все люди, которые опасаются или имеют отрицательное отношение, получили всю необходимую информацию и, возможно, больше обследований. « Надо оказывать поддержку людям, которые сомневаются, чтобы формировать доверие к этой системе. Можно много таких вещей сделать. Если вы сомневаетесь, сделаем, например, два дополнительных анализа » , – предлагает Скалецкая.

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