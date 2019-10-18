Никто никому не доверяет: Министр зравоохранения назвала причину недоверия к вакцинации

Основная проблема вакцинации в стране – дефицит доверия. Об этом руководительница МОЗ Зарина Скалецкая рассказала в интервью «Украинской правде».
«Ключевая проблема иммунизации в том, что никто никому не доверяет. Не доверяют врачу: "Зачем? У меня есть интернет". Не доверяют системе: "Откуда мы знаем, что вы закупили?" Доверяют СМИ, плакатам, смс от соседей. Вакцинация необходима государству», – утверждает министр.
Также она добавила, что поддерживает идею обязательной прививки, но за то, чтобы все люди, которые опасаются или имеют отрицательное отношение, получили всю необходимую информацию и, возможно, больше обследований. «Надо оказывать поддержку людям, которые сомневаются, чтобы формировать доверие к этой системе. Можно много таких вещей сделать. Если вы сомневаетесь, сделаем, например, два дополнительных анализа», – предлагает Скалецкая.
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