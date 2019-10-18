Переселенц из Енакиево «авторизовал» банковскую карту за 25 тыс. грн

На Донетчине очередной жертвой интернет-мошенников стал 57-летний переселенец из неподконтрольного Енакиево, который поверил псевдоработникам банка и сообщил им все реквизиты банковской карты. Мужчина потерял 25 тыс. грн, пытаясь «авторизовать» свою карту. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба Дружковского отделения Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, на телефон мужчины позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка где обслуживается пенсионер. Незнакомец назвал личные данные мужчины и сообщил, что ему нужно авторизовать банковскую карточку.

Во время разговора злоумышленник узнал у собеседника полный номер карты, код на обратной стороне, а также данные пароля входа из смс - сообщения. Выполнив все указания «работника банка», мужчина за несколько минут потерял с лицевого счета 24 600 грн.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Правоохранители в очередной раз призвали жителей не сообщать незнакомым людям никакой информации о своих счетах. «Помните, что настоящие сотрудники банковского учреждения могут только пригласить вас лично явиться в банк для предоставления информации, а не уточняют ее по телефону», – отметили в полиции.

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