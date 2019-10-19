Миссия МВФ вернется в Украину: Стало известно, что будут обсуждать

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) собирается вернуться в Украину в течение ближайших недель. Об этом на пресс конференции заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен, сообщает «Радио свобода».

«Мы намерены послать миссию через несколько недель, чтобы продолжить обсуждение деталей некоторых из этих реформ, о которых я упоминал», – сказал он.

По словам Томсена, речь идет прежде всего о земельной и антикоррупционной реформе, а также снижении монополизма в экономике.

При этом представитель МВФ отметил, что о сумме возможной будущей программы сотрудничества пока говорить рано.

Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.

По его словам, экономический рост сдерживает слабая бизнес-среда, в частности, недостатки в законодательной системе, сквозная коррупция, а также тот факт, что в крупных отраслях экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что сдерживает конкуренцию и инвестиции.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук планирует, что новая программа сотрудничества с МВФ будет подписана в декабре.

Согласно базовому прогнозу Национального банка, по новой программе сотрудничества с МВФ Украина может получить два миллиарда долларов от МВФ в 2019 году и еще по два миллиарда в 2020 и 2021 годах.

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