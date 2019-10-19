В Донецке ребенок пострадал от взрыва боеприпаса

В неподконтрольном украинской власти Донецке 9-летний мальчик получил ранение в результате взрыва боеприпаса. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

ЧП произошло в в Буденновском районе Донецка. «Наблюдатели уточняли сообщения о том, что 12 октября мальчик получил ранение в результате взрыва боеприпаса. 13 октября медработники Донецкой областной клинической травматологической больницы сообщили о том, что 12 октября к ним доставили 9-летнего мальчика с ранением правой голени в результате взрыва боеприпаса. 17 октября в этой больнице наблюдатели видели мальчика, который лежал в постели», – говорится в сообщении.

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