Под Донецком беспилотник ОБСЕ зафиксировал мины и бетонные ограждения

В районе неподконтрольного украинской власти Донецка, на окраине Спартака, беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал 44 противотанковые мины, установленные в 2 ряда поперек дороги, ведущей к Ясиноватой. Об этом сообщают наблюдатели ОБСЕ в своем отчете.

«15 октября на северной окраине н.п.Спартак (неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка) БПЛАСММ среднего радиуса действия зафиксировал 44 противотанковые мины, установленные (по оценке, некоторое время назад) в 2 ряда поперек дороги, ведущей к н.п.Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка)», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ориентировочно в 180 м к югу от этих мин БПЛА впервые зафиксировал дорожное заграждение, состоявшее из бетонных блоков, размещенных поперек всей ширины дорожного покрытия.

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