Сводка из зоны ООС за 18 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов:

четыре раза у Водяного на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Новотроицкого – из автоматических гранатометов;

у Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

в районе Березового и Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 10 обстрелов:

дважды у Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1;

неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

С начала этих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

трижды вблизи Золотого – из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

в районе Зайцево – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Зайцево (южное), Безыменного, Докучаевска, Азова (до переименования Дзержинское), Доломитного, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская», терминал ДАП ), Саханки, Ужовки (до переименования Ленинское), Александровки и Пикуз (до переименования Коминтерново). Применялись 120 мм и 82 мм минометы, орудия калибром 125 мм, БМП-1, СПГ, РПГ, АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрела Пикуз зафиксированы повреждения домов:

ул. Ахматовой, д. 15;

ул. Ахматовой, д. 18.

Жертв среди мирных граждан удалось избежать.

В результате обстрела Зайцево зафиксированы повреждения по адресам:

ул. Есенина, 34 а (повреждение остекления);

ул. Есенина, 43 (повреждение остекления).

Жертв среди мирных граждан удалось избежать.

В «ЛНР» заявили об одном нарушении режима прекращения огня. Обстрелам подвергся район поселка городского типа Сентяновка (до переименования Фрунзе). Огонь велся из вооружения БМП.

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