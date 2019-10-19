Сводка из зоны ООС за 18 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов:
- четыре раза у Водяного на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого – из автоматических гранатометов;
- у Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
- в районе Березового и Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- у Павлополя – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 10 обстрелов:
- дважды у Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1;
- неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.
С начала этих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
- трижды вблизи Золотого – из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
- в районе Зайцево – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Зайцево (южное), Безыменного, Докучаевска, Азова (до переименования Дзержинское), Доломитного, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская», терминал ДАП ), Саханки, Ужовки (до переименования Ленинское), Александровки и Пикуз (до переименования Коминтерново). Применялись 120 мм и 82 мм минометы, орудия калибром 125 мм, БМП-1, СПГ, РПГ, АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате обстрела Пикуз зафиксированы повреждения домов:
- ул. Ахматовой, д. 15;
- ул. Ахматовой, д. 18.
Жертв среди мирных граждан удалось избежать.
В результате обстрела Зайцево зафиксированы повреждения по адресам:
- ул. Есенина, 34 а (повреждение остекления);
- ул. Есенина, 43 (повреждение остекления).
Жертв среди мирных граждан удалось избежать.
В «ЛНР» заявили об одном нарушении режима прекращения огня. Обстрелам подвергся район поселка городского типа Сентяновка (до переименования Фрунзе). Огонь велся из вооружения БМП.
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