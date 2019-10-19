По трассе туман: Ситуация в пунктах пропуска утром 19 октября

Сегодня утром, 19 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 октября через КПВВ последовало 45000 человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 10720 человек и 1245 транспортных средств;

«Марьинка» – 9445 человек и 1405 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9340 лиц и 1730 транспортных средств;

«Гнутово» – 4445 лиц и 1005 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11110 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/70;

«Марьинка» – 0/70;

«Новотроицкое» – 20/50;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Рома: «5:55. Каргил – пипец. Льгота до моста, обычная далеко на мост. По трассе туман. Будьте осторожны»;

Марина: «6:57. Марьинка в Донецк общая больше 40, льгота где-то 20»;

Александр: «9:09. В сторону Украины далеко на мосту. Из Украины на Каргиле около 40 общая и до 10 льгота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Марина: «7:37. Еленовка: авто много. Пешая в одно окно. Очередь за сетку»:

Svetlana: «8:26. На нулевом на Новотроицком в Украину пеших человек 250, с нулевого до таможни украинской курсирует один автобус».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Григорий: «7:17. Октябрь: выезд на 7:15 очередь до поворота (до камышей). Туман (...опа) всю дорогу от Донецка. Октябрь: движение хорошее раз в 10 минут».

О ситуации на КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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