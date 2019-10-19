США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» своих сторонников на Донбассе

Россия должна заставить вооруженные формирования на Донбассе, которые находятся под ее контролем, придерживаться режима прекращения огня с тем, чтобы произошло разведения сил в Золотом и Станице Луганской. Об этом заявил политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ 17 октября в Вене, сообщает «Укринформ».

«Соединенные Штаты проявляют осторожный оптимизм по поводу того, что возобновлено разведение сил в Золотом и Петровском может следовать за прогрессом в Станице Луганской. Таким образом, мы надеемся увидеть шаги, которые гарантируют безопасное разведение сил и средств с этих районов, и призываем Российскую Федерацию дисциплинировать вооруженные формирования, которые находятся под ее контролем», – заявил он.

Американский дипломат добавил, что только когда обе стороны будут демонстрировать свою приверженность к постоянному уменьшению насилия, можно будет ожидать улучшений на местах.

Отдельно Макрис указал на прогресс в районе Станицы Луганской, где продолжается долгожданный ремонт моста и произошло возведение временного обходного моста, что способствовало более безопасному доступу для людей.

«Для гражданских лиц, которые годами страдали от тяжелых переходов, последнее развитие событий является реальным прогрессом, который может облегчить бремя, которое они несут во время этого многолетнего конфликта, разожженного Российской Федерацией», – заявил он.

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