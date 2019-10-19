Инвестфорум в Мариуполе соберет более 350 гостей, – Мендель

Более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и порядка 350 гостей примут участие в инвестиционном форуме в Мариуполе 29 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

«RE:think Invest in Ukraine это: насыщенная программа; свыше 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций; более 350 гостей, среди которых – представители правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, бизнеса», – написала она.

Как сообщалось ранее, Мариуполь готовится к инвестиционному форуму по Донбассу, который планировалось провести 18 октября. Позднее его дата была перенесена на 29 октября.

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