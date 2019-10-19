ОБСЕ обнаружила поезд с углем на Донбассе

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил 16 октября возле железнодорожной станции во временно неподконтрольном украинскому правительству Дебальцево поезд из 40 полностью груженными углем вагонами и другой поезд с 50 пустыми вагонами для угля. Об этом сообщается в отчете Миссии.

«16 октября около железнодорожной станции в н.п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км на северо-восток от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил поезд, в состав которого входило 50 пустых вагонов для угля и дизельный локомотив, двигавшийся в восточном направлении. Возле той же станции БПЛА обнаружил поезд с 40 полностью груженными углем вагонами, стоял без тепловоза», – говорится в отчете.

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