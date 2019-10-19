Восстановлено 11 домов, обезврежено 689 ВОП: В зоне ООС работают спасатели (Фото)

В зоне ООС продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык (все – Донецкая обл.). За неделю восстановлено 11 домов. Об этом сегодня, 19 октября, со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям сообщил пресс-центр ООС.

В течение недели силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил обследовали 63 гектара территории и обезвредили 689 взрывоопасных предметов.

Также в пунктах оказания помощи населению расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 933 лицам.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!