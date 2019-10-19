Перевод часов на зимнее время: Как подготовиться

Переход на зимнее время пройдет в этом году в ночь на 27 октября (следующее воскресенье). Перевод часов, как на летнее, так и на зимнее время, – это всегда стресс для организма. Приучать организм к новому «временному» распорядку медики советуют минимум за неделю до дня, когда переводят часы . То есть уже пора начинать, пишет «Главред».

В ближайшую неделю врачи рекомендуют отказаться от интенсивных тренировок, заменив их удлиненными прогулками и, скажем, йогой или пилатесом. Cледует также учесть, что на конец месяца выпали самые серьезные магнитные бури октября 2019 года – а метеозависимые люди находятся в особой зоне риска.

Из других рекомендаций:

соблюдать диету – набор веса в этот период только усугубит возможные осложнения от перевода часов, из рекомендованных в это время продуктов: рыба (тунец, лосось и пр.), некультивированные грибы, говяжья печень, яйца – то есть продукты, богатые витамином D;

поменьше нервничать: выбирать спокойную музыку, высыпаться, читать веселые книги и т.п.;

не переутомляться – правильно планируйте свое время и рассчитывайте свои силы.

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